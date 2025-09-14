UA

Економіка

Україна має скасувати прайс-кепи, щоб увійти до європейського енергоринку, - експерт

Фото: експерт вважає, що прайс-кепи в Україні мають бути скасовані (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Україна має адаптувати своє регулювання до європейських правил, аби стати повноцінною частиною європейського ринку. Зокрема, скасувати граничні ціни на електроенергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву експерта з питань енергетики Українського інституту майбутнього, доктора економічних наук Адріана Прокіпа.

"Ми об'єднали наші енергосистеми в 2022 році, так ми відключилися від російської та білоруської енергосистеми - це перший крок. І другий логічний крок - це об'єднання ринків. Коли ми станемо частиною європейського ринку. Для того, щоб стати частиною європейського ринку, потрібно мати такі саме регулювання, які є в Європі. Без цього нас туди не візьмуть", - наголосив експерт.

За його словами, один із ключових елементів адаптації - цінова лібералізація. 

"Фактично, там є велика кількість заходів, які мають бути реалізованими і планується, що вони будуть реалізованими до 2027 року. Але це, зокрема, і передбачає і цінову лібералізацію і, зокрема, скасування прайс-кепів в тому вигляді, в якому вони в нас є з 2019 року. Цей процес, по суті, незворотній, тому що ми не можемо зупинитися на половині шляху", - підкреслив Прокіп. 

Він зауважив, що після інтеграції Україна стане невеликою частиною великого європейського ринку, де працює конкуренція. 

"А конкуренція - це завжди добре з точки зору цін", - вважає експерт.
 

Зміна прайс-кепів в Україні

Нагадаємо, 25 липня Регулятор прийняв рішення про підвищення граничних цін (прайс-кепів) на електроенергію у вечірні пікові години - з 17:00 до 23:00.

Додамо, що за даними аналітикині ринку електроенергії ExPro Consulting Дар’ї Орлової, кінцеві рахунки за світло для бізнесу в Україні є нижчими або співставними з європейськими, навіть попри зміну граничних цін на ринку.

Електроенергія