Україна має скасувати прайс-кепи, щоб увійти до європейського енергоринку, - експерт

"Ми об'єднали наші енергосистеми в 2022 році, так ми відключилися від російської та білоруської енергосистеми - це перший крок. І другий логічний крок - це об'єднання ринків. Коли ми станемо частиною європейського ринку. Для того, щоб стати частиною європейського ринку, потрібно мати такі саме регулювання, які є в Європі. Без цього нас туди не візьмуть", - наголосив експерт.

За його словами, один із ключових елементів адаптації - цінова лібералізація.

"Фактично, там є велика кількість заходів, які мають бути реалізованими і планується, що вони будуть реалізованими до 2027 року. Але це, зокрема, і передбачає і цінову лібералізацію і, зокрема, скасування прайс-кепів в тому вигляді, в якому вони в нас є з 2019 року. Цей процес, по суті, незворотній, тому що ми не можемо зупинитися на половині шляху", - підкреслив Прокіп.

Він зауважив, що після інтеграції Україна стане невеликою частиною великого європейського ринку, де працює конкуренція.

"А конкуренція - це завжди добре з точки зору цін", - вважає експерт.

