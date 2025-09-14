ua en ru
Нд, 14 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Україна має скасувати прайс-кепи, щоб увійти до європейського енергоринку, - експерт

Україна, Неділя 14 вересня 2025 19:56
UA EN RU
Україна має скасувати прайс-кепи, щоб увійти до європейського енергоринку, - експерт Фото: експерт вважає, що прайс-кепи в Україні мають бути скасовані (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Україна має адаптувати своє регулювання до європейських правил, аби стати повноцінною частиною європейського ринку. Зокрема, скасувати граничні ціни на електроенергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву експерта з питань енергетики Українського інституту майбутнього, доктора економічних наук Адріана Прокіпа.

"Ми об'єднали наші енергосистеми в 2022 році, так ми відключилися від російської та білоруської енергосистеми - це перший крок. І другий логічний крок - це об'єднання ринків. Коли ми станемо частиною європейського ринку. Для того, щоб стати частиною європейського ринку, потрібно мати такі саме регулювання, які є в Європі. Без цього нас туди не візьмуть", - наголосив експерт.

За його словами, один із ключових елементів адаптації - цінова лібералізація.

"Фактично, там є велика кількість заходів, які мають бути реалізованими і планується, що вони будуть реалізованими до 2027 року. Але це, зокрема, і передбачає і цінову лібералізацію і, зокрема, скасування прайс-кепів в тому вигляді, в якому вони в нас є з 2019 року. Цей процес, по суті, незворотній, тому що ми не можемо зупинитися на половині шляху", - підкреслив Прокіп.

Він зауважив, що після інтеграції Україна стане невеликою частиною великого європейського ринку, де працює конкуренція.

"А конкуренція - це завжди добре з точки зору цін", - вважає експерт.

Зміна прайс-кепів в Україні

Нагадаємо, 25 липня Регулятор прийняв рішення про підвищення граничних цін (прайс-кепів) на електроенергію у вечірні пікові години - з 17:00 до 23:00.

Додамо, що за даними аналітикині ринку електроенергії ExPro Consulting Дар’ї Орлової, кінцеві рахунки за світло для бізнесу в Україні є нижчими або співставними з європейськими, навіть попри зміну граничних цін на ринку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія
Новини
Вибух у поїзді на Київщині стався через детонацію боєприпасів, - ЗСУ
Вибух у поїзді на Київщині стався через детонацію боєприпасів, - ЗСУ
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії