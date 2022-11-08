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Україна має сама визначити готовність до переговорів з РФ, - представник США в ООН

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Вашингтон, Вівторок 08 листопада 2022 23:02
Україна має сама визначити готовність до переговорів з РФ, - представник США в ООН Фото: представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Україна має визначити, коли буде готова до мирних переговорів відповідно до статуту ООН і сама показати готовність до них.

Про це заявила представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Будь-які переговори мають вестися з Україною. Вона має визначити це, коли буде готова до цих переговорів, за підтримки міжнародної спільноти, відповідно до статуту, який Росія порушила", - наголосила Томас-Грінфілд.

За її словами, міжнародна спільнота хоче справедливості для народу України. Також представник США в ООН додала, що і Європа, і НАТО є єдиними у підтримці Києва. За її словами, Україну у Вашингтоні підтримують обидві палати Конгресу.

Нагадаємо, США та НАТО не виключають початок мирних переговорів щодо війни в Україні. Це може статися у тому випадку, якщо Україна відвоює Херсон, бій за який має і стратегічне, і дипломатичне значення.

Також президент Франції Еммануель Макрон виступив за відновлення мирних переговорів між Україною та Росією . При цьому, на його думку, вони мають відбуватися на умовах Києва і тоді, коли це буде зручно Україні.

Пізніше у Зеленського заявили, що звільнення Херсона навряд чи стане прямим приводом для початку переговорів України з Росією, але це пряма ознака для розмови з позиції сили, в якій Київ може вимагати в окупантів залишити територію України, що стане вже можливою причиною для відновлення переговорного процесу.

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