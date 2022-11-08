Украина должна сама определить готовность к переговорам с РФ, - представитель США в ООН

Украина должна определить, когда будет готова к мирным переговорам в соответствии с уставом ООН и сама показать к ним готовность.

Об этом заявила представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По ее словам, международное сообщество хочет справедливости для народа Украины. Также представитель США в ООН добавила, что и Европа, и НАТО едины в поддержке Киева. По ее словам, Украину в Вашингтоне поддерживают обе палаты Конгресса.

"Любые переговоры должны вестись с Украиной. Она должна определить это, когда будет готова к этим переговорам, при поддержке международного сообщества, в соответствии с уставом, который Россия нарушила", - подчеркнула Томас-Гринфилд.

Напомним, США и НАТО не исключают начало мирных переговоров по войне в Украине. Это может произойти в том случае, если Украина отвоюет Херсон, сражение за который имеет и стратегическое, и дипломатическое значение.

Также президент Франции Эммануэль Макрон выступил за возобновление мирных переговоров между Украиной и Россией. При этом, по его мнению, они должны происходить на условиях Киева и в то время, когда это будет удобно Украине.

Позже у Зеленского заявили, что освобождение Херсона вряд ли станет прямым поводом для начала переговоров Украины с Россией, но это прямой признак для разговора с позиции силы, в которой Киев может потребовать у оккупантов покинуть территорию Украины, что именно станет уже возможной причиной для возобновления переговорного процесса.

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