Україна має право на відмермінування СВАМ на основі форс-мажору, - S&P Global

Однак для цього українська влада має звернутися до комісії з відповідною пропозицією, якої досі немає.

За наявними розрахунками, механізм СBAM може негативно вплинути на 17–20% експорту України до ЄС - адже Україна експортує до ЄС велику кількість цементу, добрив, алюмінію, чавуну, сталевих заготовок та довгомірної сталевої продукції.

"Для надання винятку для України Європейській Комісії необхідно запропонувати зміну до статті 30.7 регламенту, яка передбачає винятки для непередбачуваних, виняткових та неспровокованих подій, що впливають на економічну інфраструктуру третіх країн, що підпадають під дію CBAM" - вказує S&P Global.

За даними ЗМІ, Україна відповідає всім критеріям для надання винятку - адже війна є непередбаченою, винятковою та неспровокованою подією.

"Вона знаходиться поза контролем третьої країни, до якої застосовується CBAM, і має руйнівні наслідки для економічної та промислової інфраструктури постраждалої країни", - констатує S&P Global.

За інформацією видання, неофіційні зустрічі між українською владою та Європейською Комісією тривали протягом 2024 та 2025 років. Очікувалося, що Комісія ініціює спеціальний спосіб застосування CBAM до імпорту з України.

Але наразі інформації, що процес запущено, немає. Українська влада також не надала виданню коментарів стосовно того, на якому етапі наразі перебуває звернення до ЄС з цього питання.



"CBAM може призвести до великих економічних втрат для України - дослідження оцінюють втрати ВВП у межах 4,8%-6,3% протягом наступних років. У валовому вираженні втрати можуть сягнути 1,44 млрд доларів, а експорт товарів, на які поширюється дія CBAM, може скоротитися на 65,7% до 2034 року", - наголосили в S&P Global.