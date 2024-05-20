Україна має право не сплачувати екологічне мито ЄС, але потрібно активізувати переговори, - EBA

Чинне регулювання CBAM дозволяє ЄС прийняти до уваги виключні і неспровоковані події, які спричинили руйнівні наслідки для економіки та індустріальної інфраструктури країни, що експортує до ЄС товари, охоплені дією екологічного мита СВАМ.

Одним із підходів може бути застосування декларативного підходу до товарів, що імпортуються з України до ЄС та підпадають під дію СВАМ. Тобто, фактично це буде той же самий підхід, як і для решти країн, але без стягнення плати за викиди.

"Це дозволить знизити фінансове навантаження на бізнес та допоможе підприємствам акумулювати ресурси для часткового відновлення рівня виробництва, постраждалого в результаті військових дій. У цьому контексті слід напрацювати новий організаційний механізм для перемовин з Європейською Комісією, адже чинна Робоча група, створена Урядом у 2021 році, так і не виробила консолідованої позиції української сторони щодо підходу у застосуванні СВАМ", - наголосили у асоціації.

Крім того, у EBA рекомендували Мінекономіки розпочати розробку українського механізму СВАМ для імпорту продукції з третіх країн. Оскільки Україна прагне запровадити архітектуру кліматичного врядування ЄС, обов’язковим елементом повинен стати механізм прикордонного вуглецевого коригування, аналогічний тому, який запроваджено в ЄС.

"Це сприятиме захисту національних виробників та забезпеченню однакових умов для всіх учасників ринку в Україні (виробників та імпортерів), а також прискорить та спростить процес інтеграції ринку України в ринок ЄС після набуття Україною статусу країни-члена ЄС. При цьому, оскільки в Україні вже діє екоподаток на викиди СО2, запровадження вищеописаного механізму потрібно здійснювати якомога швидше", - підкреслили в асоціації.