Украина имеет право не платить экологическую пошлину ЕС, но нужно активизировать переговоры, - EBA

Действующее регулирование CBAM позволяет ЕС принять во внимание исключительные и неспровоцированные события, повлекшие за собой разрушительные последствия для экономики и индустриальной инфраструктуры страны, экспортирующей в ЕС товары, охваченные действием экологической пошлины СВАМ.

Одним из подходов может быть применение декларативного подхода к товарам, импортируемым из Украины в ЕС и подпадающим под действие СВАМ. То есть фактически это будет тот же подход, как и для остальных стран, но без взимания платы за выбросы.

Это позволит снизить финансовую нагрузку на бизнес и поможет предприятиям аккумулировать ресурсы для частичного восстановления уровня производства, пострадавшего в результате военных действий. В этом контексте следует наработать новый организационный механизм для переговоров с Европейской Комиссией, ведь действующая Рабочая группа, созданная Правительством в 2021 году, так и не выработала консолидированную позицию украинской стороны относительно подхода в применении СВАМ", - подчеркнули в ассоциации.

Кроме того, в EBA рекомендовали Минэкономики приступить к разработке украинского механизма СВАМ для импорта продукции из третьих стран. Поскольку Украина стремится ввести архитектуру климатического управления ЕС, обязательным элементом должен стать механизм пограничной углеродной корректировки, аналогичный введенному в ЕС.

"Это будет способствовать защите национальных производителей и обеспечению одинаковых условий для всех участников рынка в Украине (производителей и импортеров), а также ускорит и упростит процесс интеграции рынка Украины в рынок ЕС после обретения Украиной статуса страны-члена ЕС. При этом, поскольку в Украине уже действует эконалог на выбросы СО2, введение вышеописанного механизма нужно осуществлять как можно скорее", - подчеркнули в ассоциации.