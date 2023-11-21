Україна має повне право ліквідувати Путіна, якщо зʼявиться така можливість, - Зеленський

Україна має повне право ліквідувати російського диктатора Володимира Путіна, якщо у неї зʼявиться така можливість. Країна-агресор також не відмовляється від планів усунути українське керівництво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтервʼю The Sun .

За його словами, Росія не відмовляється від планів ліквідації українського керівництва і намагається зробити це будь-яким можливим способом.

"Вони будуть використовувати будь-які інструменти, які вони мають", - сказав Зеленський.

Водночас, за його словами, Україна своєю чергою також ліквідує Путіна, якщо зʼявиться така можливість.

Президент зазначив, що наша країна має повне право це зробити, оскільки захищає свою землю.

"Це війна, і Україна має всі права захищатися", - наголосив Зеленський.

При цьому глава держави відмовився відповідати на питання, чи причетна Україна до замахів на колаборантів та російських чиновників на тимчасово окупованих територіях.

"Я не можу обговорювати з вами якісь спецоперації української розвідки, секретної служби чи якихось спецпідрозділів. Є деякі моменти, які ми не обговорюємо", - додав президент.

Чутки про хворобу та смерть Путіна

Зазначимо, що чутки про те, що російський диктатор нібито має серйозну хворобу ходять давно. Також у мережі постійно повідомляють, що Путін уникає виходів у світ, а на публіці нібито з'являються його двійники. Зокрема, українська розвідка повідомляла, що на окуповані території України міг приїжджати саме двійник Путіна.

Раніше керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявляв, що російський диктатор смертельно хворий. За його словами, президент РФ має не менше трьох двійників, їм робили пластичні операції для більшої подібності.

Додамо, що наприкінці жовтня у деяких анонімним російських Telegram-каналах повідомили про нібито смерть Путіна. Але представник ГУР Андрій Юсов спростував цю інформацію.