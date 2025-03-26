Україна має потенціал для залучення інвестицій, але необхідні гарантії безпеки, - CCO "Метінвесту"

Українська сталь вже стала основним матеріалом для оборонних та фортифікаційних конструкцій, але у майбутньому вона відіграватиме ще важливішу роль, адже стане основою для повоєнного відновлення. Водночас, для цього потрібні інвестиції у промисловість: для їх залучення мають бути надані гарантії безпеки.

"Більшість оборонних і фортифікаційних конструкцій, зокрема бліндажі, командні центри, госпіталі, виготовлені з нашої сталі, зокрема виробництва "Запоріжсталі" та "Каметсталі". Але й потенціал ринку України для повоєнної відбудови великий. Україна, як розвинута економіка, може споживати від 300 до 600 кг сталі на душу населення - це залежить від темпів відбудови інфраструктури та житла", - уточнив Ніколаєнко.

За його словами, сталеве виробництво може бути привабливим для відбудови, але зараз в Україні виробляється обмежена кількість продукції, зокрема балок, швелерів та товстого листа. Також перспективними є технології виробництва порожнистих профілів, які швидші та гнучкіші для різних архітектурних форм. Проте для цього потрібно розвивати заводи, які вироблятимуть металоконструкції, і розуміти: нас чекає конкуренція з іноземними виробниками, що вже постачають сталь до України з Туреччини, Європи та Китаю.

"Основний попит буде на сталь у будівництві, але також важливими галузями буде промислове виробництво - автомобілі, біла й жовта техніка та машини. Проте для залучення інвестицій потрібна стабільність і гарантії безпеки. Інвестори шукають гарантій для відновлення виробництва в Україні", - наголосив Ніколаєнко.

Як відомо, компанія "Метінвест" Ріната Ахметова розробила концепцію відновлення країни "Сталева мрія". Вона передбачає готові проєкти на основі prefab-рішень - попередньо виготовлених сталевих елементів споруд. Проєкти оновлених житлових кварталів вже розробили для Маріуполя та Бахмута, також перемовини та робота з адаптації ведуться ще з цілою низкою постраждалих громад.