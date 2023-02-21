Україна має потенціал повернути інціативу на фронті у 2023 році, - ISW

Українські війська мають потенціал відновити ініціативу на фронті у 2023 році за достатньої та своєчасної підтримки Заходу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначили, що президент Володимир Зеленський та міністр оборони Олексій Резніков днями зробили синхронні заяви щодо підготовки ЗСУ до контранступу найближчим часом.
Водночас у звіті вказується на важливість оборони Бахмута. В ISW притримуються оцінки, що
Проте, за словами Зеленського, українці продовжать оборону Бахмута, але "не будь-якою ціною".
Адже, як розповів
Таким чином парламентар підтвердив, що Москва
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.