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Україна має "план Б" на випадок краху зернової угоди, - міністр

Фото: міністр сільського господарства Микола Сольський
Автор: Каріна Левицька

Україна зможе продовжувати експорт зерна через Чорне море навіть якщо Москва розірве поточну угоду. В рамках "плану Б" Росії не буде.

Про це розповів міністр сільського господарства Микола Сольський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зернова угода

термін її дії вкотре було продовжено ще на два місяці.

Блокування Росією "зернового коридору"

Попри угоду, Росія постійна блокує роботу "зернового коридору". Зокрема сьогодні, 1 червня, зернова ініціативна була повністю зупинена. РФ заблокувала реєстрацію вхідного флоту до всіх портів нашої країни.

Наразі в черзі на інспекцію в територіальних водах Туреччини очікують 50 суден, на які необхідно завантажити 2,4 млн тонн продовольства для світу. Деякі судна очікують на інспекцію вже більше ніж 3 місяці. Це, зі свого боку, 1 млрд збитків, які позначаються на кінцевій вартості продовольства для світу.

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Війна Росії проти Українизерновий коридор