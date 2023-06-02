Украина имеет "план Б" на случай краха зерновой сделки, - министр

Зерновое соглашение

срок ее действия еще раз был продлен еще на два месяца.

Блокировка Россией "зернового коридора"

Несмотря на соглашение, Россия постоянно блокирует работу "зернового коридора". В частности, сегодня, 1 июня, зерновая инициативная была полностью остановлена. РФ заблокировала регистрацию входящего флота во все порты нашей страны.

Сейчас в очереди на инспекцию в территориальных водах Турции ожидают 50 судов, на которые необходимо загрузить 2,4 млн тонн продовольствия для мира. Некоторые суда ожидают инспекцию уже более 3 месяцев. Это, в свою очередь, 1 млрд убытков, которые сказываются на конечной стоимости продовольствия для мира.

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