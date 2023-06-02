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Украина имеет "план Б" на случай краха зерновой сделки, - министр

Фото: министр сельского хозяйства Николай Сольский
Автор: Карина Левицкая

Украина сможет продолжать экспорт зерна через Черное море даже если Москва разорвет текущее соглашение. В рамках "плана Б" России не будет.

Об этом рассказал министр сельского хозяйства Николай Сольский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Зерновое соглашение

срок ее действия еще раз был продлен еще на два месяца.

Блокировка Россией "зернового коридора"

Несмотря на соглашение, Россия постоянно блокирует работу "зернового коридора". В частности, сегодня, 1 июня, зерновая инициативная была полностью остановлена. РФ заблокировала регистрацию входящего флота во все порты нашей страны.

Сейчас в очереди на инспекцию в территориальных водах Турции ожидают 50 судов, на которые необходимо загрузить 2,4 млн тонн продовольствия для мира. Некоторые суда ожидают инспекцию уже более 3 месяцев. Это, в свою очередь, 1 млрд убытков, которые сказываются на конечной стоимости продовольствия для мира.

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