Україна має переглянути свою стратегію морської економіки та безпеки, - Клименко

"Якщо подивитись на оновлену стратегію Великої Британії, котра нещодавно вийшла, то там є і розвиток військової частини, і економічних блоків. У них вся країна залежить від морського імпорту, і тому для них це питання національної і економічної безпеки. Те саме має бути у нас. Стратегія, яка була затверджена за місяць до початку війни, має бути переглянута з цими урахуванням", - підкреслила Клименко.

Вона також повідомила, що наразі Україна працює над цим питанням: вже були видані рекомендації, затверджені комітетом ВР після проведення комітетських морських слухань. Відповідно до цих рекомендацій, чітко розписано по державних органах, хто що повинен зробити. Зовсім згодом Україна отримає нову Стратегію - документ, на який можна буде спиратися, в тому числі, при розмові з партнерами про наші потреби.

Водночас потрібно працювати над створенням нових міжнародних структур, які забезпечуватимуть безпеку у Чорному морі, акцентувала Клименко.

"Ті організації, які були створені до великої війни, не придатні для того, щоб щось якісно розвивати. Вони придатні для політичних дебатів, але це не призведе до розвитку ні торговельних відносин, ні політичних, ні перегляду тих конвенцій, які мають бути оновлені. Час збиратися з країнами НАТО в Чорному морі, з Британією і з Америкою та іншими країнами, які мають потужний флот та морські спроможності, та створювати інші альянси, які би дозволяли нам бути великим партнером в Чорному морі", - зауважила вона.

Раніше генерал Сергій Кривонос заявив, що розгорнення Україною морського фронту це потужний крок, який тримає у напрузі російські кораблі. Тепер наше завдання - зробити так, щоб їхні кораблі взагалі не виходили з портів, а також провести переговори з партнерами щодо конвоювання українських кораблів силами НАТО.

Своєю чергою український військовий, полковник запасу Роман Світан заявив, що якби не зернова угода, Україна могла б раніше атакувати російські кораблі. Тому потрібно забути про часткові домовленості, та забезпечити вільне судноплавство морем для всіх країн