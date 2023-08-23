Украина должна пересмотреть свою стратегию морской экономики и безопасности, - Клименко

"Если посмотреть на обновленную недавно вышедшую стратегию Великобритании, то там есть и развитие воинской части, и экономических блоков. У них вся страна зависит от морского импорта, и поэтому для них это вопрос национальной и экономической безопасности. То же самое должно быть в нас. Стратегия, утвержденная за месяц до начала войны, должна быть пересмотрена с этим учетом", - подчеркнула Клименко.

Она также сообщила, что сейчас Украина работает над этим вопросом: уже изданы рекомендации, утвержденные комитетом ВР после проведения комитетских морских слушаний. Согласно этим рекомендациям, четко расписаны по государственным органам, кто что должен сделать. Совсем позже Украина получит новую Стратегию - документ, на который можно будет опираться, в том числе при разговоре с партнерами о наших потребностях.

В то же время, нужно работать над созданием новых международных структур, которые будут обеспечивать безопасность в Черном море, акцентировала Клименко.

"Те организации, которые были созданы до войны, не пригодны для того, чтобы что-то качественно развивать. Они пригодны для политических дебатов, но это не приведет к развитию ни торговых отношений, ни политических, ни пересмотра тех конвенций, которые должны быть обновлены". Пора собираться со странами НАТО в Черном море, с Британией и с Америкой и другими странами, обладающими мощным флотом и морскими возможностями, и создавать другие альянсы, которые позволяли бы нам быть крупным партнером в Черном море", - отметила она.

Ранее генерал Сергей Кривонос заявил, что развертывание Украиной морского фронта - мощный шаг, который держит в напряжении российские корабли. Теперь наша задача - сделать так, чтобы их корабли вообще не выходили из портов, а также провести переговоры с партнерами по конвоированию украинских кораблей силами НАТО.

В свою очередь украинский военный, полковник запаса Роман Свитан заявил, что если бы не зерновое соглашение, Украина могла бы раньше атаковать российские корабли. Поэтому нужно забыть о частичных договоренностях и обеспечить свободное судоходство по морю для всех стран.