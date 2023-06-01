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Украина должна получить компенсация за то, что сейчас не может стать членом НАТО, - Науседа

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Четверг 01 июня 2023 15:34
Украина должна получить компенсация за то, что сейчас не может стать членом НАТО, - Науседа Фото: президент Литвы Гитанас Науседа (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Североатлантическому альянсу необходимо прекратить повторять формулировки об открытых дверях. Украине должна быть предложена компенсация за то, что НАТО в настоящее время не может пригласить ее стать полноправным членом.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Verslo Žinious.

"Мы много раз говорили, что нельзя повторять пустые формулировки об открытых дверях в НАТО. Мы должны найти что-то, чтобы компенсировать нашу неспособность предоставить Украине полное членство в НАТО в настоящее время", - заявил он.

По словам литовского президента, все понимают, что было бы крайне сложно предложить стране, находящейся в разгаре войны, полноправное членство в военном альянсе, но необходимо найти достаточные гарантии безопасности, такие как военная и политическая поддержка Украины, и институциональные рамки для более тесного сотрудничества между Украиной и НАТО.

"Важно понимать, что война закончится победой Украины, но что дальше?" - сказал литовский лидер.

По его словам, эти вопросы будут важны на саммите НАТО в Вильнюсе в июле. Науседа подчеркнул, что на саммите также будет обсуждаться укрепление противовоздушной обороны Польши и стран Балтии.

"Ситуация очень серьезная, и, к сожалению, она ухудшается, особенно учитывая, что Беларусь активно вовлечена в этот конфликт и готова развернуть тактическое ядерное оружие", - сказал он.

Позиция Украины по НАТО

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова вступить в НАТО, однако ожидает, когда НАТО будет готов принять Украину.

При этом ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина ожидает от саммита в Вильнюсе "графика вступления", то есть четкого алгоритма движения для вступления в Североатлантический альянс.

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