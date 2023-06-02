Україна має отримати гарантії безпеки без вступу до НАТО, - Шольц

"Усім ясно, що зараз йдеться про підтримку України і що, особливо в нинішній ситуації, не йдеться про членство. У цьому плані ми всі маємо зосередитися на тому, як ми, як окремі держави, можемо підтримати Україну", - сказав він.

За його словами, це завдання, яке держави-члени НАТО виконують, але не як НАТО, а держави-члени свідомо, щоб сфокусуватися на підтримці України в її обороні, не допускаючи переростання війни у війну між НАТО і Росією.

"Це саме той принцип, якого ми дотримуємося, який зарекомендував себе і якого ми дотримуватимемося і надалі. НАТО підтримало своїми можливостями, які, однак, не включали постачання озброєнь", - сказав Шольц.

Канцлер також заявив, що Україна має отримати гарантії безпеки у післявоєнній ситуації. "Це справді питання про те, як ми можемо сформулювати гарантії безпеки, які були б максимально ефективними, але відрізнялися б від того, що зараз асоціювалося б із членством у НАТО, наприклад, європейської країни", - повідомив він.

Шольц зазначив, що питання гарантії безпеки мають бути виписані особливо. "Водночас питання у тому, хто може дати конкретні гарантії", - додав він.

Гарантії безпеки

Генсек НАТО Єнс Столтенберг після зустрічі з главами МЗС в Осло 1 червня заявив, що країни НАТО поки не визначилися з гарантіями безпеки і для України. За його словами, альянс зосереджується на допомозі для закінчення війни.

Він наголосив, що безпека України має бути гарантована після завершення війни. Проте союзники НАТО все ще не дійшли згоди щодо деталей у цьому питанні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила 1 червня, що Німеччина поки що не готова до прийому України до НАТО.

"Політика відчинених дверей НАТО залишається чинною, але водночас ясно, що ми не можемо говорити про прийом нових членів у розпал війни", - заявила Бербок.