Україна має обмежити експорт брухту, це питання національної безпеки, - економіст

"Питання виживання металургійної та суміжних галузей зараз є одним із ключових, тому що ми будуємо величезні плани щодо оновлення і відбудови інфраструктури. І розуміємо, що нам треба буде дуже багато металу. І бажано, щоб це був український метал. Якщо ми, не дай Бог, втратимо свою металургійну галузь, нам доведеться залежати ще й від імпорту металу з-за кордону. Тому це питання, яке має стратегічну національну вагу, питання національної безпеки", - наголосив Забловський.

Він переконаний: збереження металургійної та суміжних галузей це не тільки питання збереження економічного потенціалу, а й дуже важливий фактор можливості швидкого задоволення попиту на метал в умовах величезних інфраструктурних проєктів. Саме тому необхідно вживати заходів з обмеження експорту металобрухту.

"Такі заходи (обмеження експорту, - ред.) вживають і інші країни, які захищають свої інтереси з точки зору національного економічного прагматизму. Україна також має можливості, особливо в умовах війни, йти на екстраординарні кроки щодо захисту своїх національних інтересів. Ми маємо не просто зберегти економічний потенціал, а й примножити його. В України є важелі для того, щоб збалансувати інтереси всіх суб’єктів і учасників ринку, і зберегти металургійну галузь", - резюмував Забловський.

Нагадаємо, за результатами першого кварталу 2023 року, обсяги експорту металобрухту до ЄС склали більше ніж 40 тис. тонн, тобто майже дорівнюють показнику експорту металобрухту за весь минулий рік.

Також раніше стало відомо, що гравці на сірому ринку металобрухту налагодили та запустили на повну потужність канали збуту до Євросоюзу.