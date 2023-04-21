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Украина должна ограничить экспорт металлолома, это вопрос национальной безопасности, - экономист

Фото: Украина должна ограничить экспорт металлолома, это вопрос национальной безопасности (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Вопрос сохранения металлургической отрасли сейчас стратегически важен. Следует ограничить экспорт сырья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Андрея Забловского.

"Вопрос выживания металлургической и смежных отраслей сейчас один из ключевых, потому что мы строим огромные планы по обновлению и восстановлению инфраструктуры. И понимаем, что нам нужно будет очень много металла. И желательно, чтобы это был украинский металл. Если мы, не дай Бог, потеряем свою металлургическую отрасль, нам придется зависеть еще и от импорта металла из-за границы. Поэтому это вопрос, имеющий стратегический национальный вес, вопрос национальной безопасности", - подчеркнул Забловский.

Он убежден: сохранение металлургической и смежных отраслей - это не только вопрос сохранения экономического потенциала, но и очень важный фактор возможности быстрого удовлетворения спроса на металл в условиях огромных инфраструктурных проектов. Именно поэтому необходимо принимать меры по ограничению экспорта металлолома.

"Такие меры (ограничения экспорта, - ред.) принимают и другие страны, которые защищают свои интересы с точки зрения национального экономического прагматизма. Украина также имеет возможности, особенно в условиях войны, идти на экстраординарные шаги по защите своих национальных интересов. У нас нет не просто сохранить экономический потенциал, но и приумножить его. У Украины есть рычаги для того, чтобы сбалансировать интересы всех субъектов и участников рынка, и сохранить металлургическую отрасль", - резюмировал Забловский.

Напомним, по результатам первого квартала 2023 года, объемы экспорта металлолома в ЕС составили более 40 тыс. тонн, то есть почти равны показателю экспорта металлолома за весь прошлый год.

Также ранее стало известно, что игроки на сером рынке металлолома наладили и запустили в полную мощность каналы сбыта в Евросоюз.

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экспорт металлолома