Україна має можливість протидіяти російському ІПСО, - Подоляк

"Я маю на увазі і контррозвідку, і ССО, які відпрацьовують контрзаходи, щоб зменшити впливи тих чи інших публікацій в соцмережах, чи на інших майданчиках. Є можливості проводити контрзаходи і на території Росії, відвертати увагу", - сказав радник.

За словами Подоляка, в України є всі можливості, для того, щоб превентивно все зупиняти.

"Але я не буду говорити про апаратні методи, якими будуть користуватися наші інституції", - додав він.

Фейки проти України

Зазначимо, що Російська Федерація активно використовує інформаційні майданчики для дестабілізації ситуації в Україні. З початку повномасштабного вторгнення РФ постійно придумує й поширює фейки про Україну.

Нещодавно до мережі потрапило відео з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, де він нібито закликає українців до "перевороту", а військових - "не підкорятися злочинним наказам влади".

Зокрема терористи за допомогою штучного інтелекту створили цілі сюжети про нібито відключення світла в Україні. Такі ролики поширювали у соцмережах.

Про те як відрізнити брехню, можна прочитати за посиланням.

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