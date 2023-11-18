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Украина имеет возможность противодействовать российскому ИПСО, - Подоляк

Фото: советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Различные институты Украины отрабатывают как контрмеры, чтобы превентивно останавливать российские попытки дестабилизировать ситуацию в Украине.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона.

"Я имею в виду и контрразведку, и ССО, отрабатывающие контрмеры, чтобы уменьшить влияние тех или иных публикаций в соцсетях или на других площадках. Есть возможности проводить контрмеры и на территории России, отвлекать внимание", - сказал советник.

По словам Подоляка, у Украины есть все возможности для того, чтобы превентивно все останавливать.

"Но я не буду говорить об аппаратных методах, которыми будут пользоваться наши институты", - добавил он.

Фейки против Украины

Российская Федерация активно использует информационные площадки для дестабилизации ситуации в Украине. С начала полномасштабного вторжения РФ постоянно придумывает и распространяет фейки об Украине.

Недавно в сеть попало видео с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, где он якобы призывает украинцев к "перевороту", а военных - "не подчиняться преступным приказам власти".

В частности, террористы с помощью искусственного интеллекта создали целые сюжеты о якобы отключении света в Украине. Такие ролики распространялись в соцсетях.

О том как отличить ложь, можно прочесть по ссылке.

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