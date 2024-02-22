Україна має мобілізувати економіку і забронювати всіх працівників на виробництвах, - експерт

"Економічне бронювання повинно бути для всіх, хто працює в реальному, а не в бюджетному, секторі і платить податки. Тоді ніхто не ховатиметься, ризикуючи бути спійманим на вулиці і відправленим на фронт. Потрібно розуміти: бюджет України наповнює лише бізнес. А податки із зарплат держслужбовців - це просто перекладання грошей із кишені в кишеню, адже по факту їхні зарплати - це видаткова стаття для бюджету. Це стосується суддів, прокурорів, заступників мерів та інших отримувачів шалених зарплат із бюджету - вони не мають права під час війни отримувати більше, ніж військовослужбовець у тилу, я вже не кажу про передову", - наголосив Гайдай.

На його думку, кожне підприємство - складна система взаємодії, яка за правильної організації створює додану вартість для суспільства, забезпечує добробут власних працівників, а також працівників суміжних сфер.

"Саме наші підприємства наповнюють бюджет, Пенсійний фонд та золотовалютні резерви. Ця система вибудовувалася понад 30 років. Зруйнувати її дуже просто - треба мобілізувати працівників до війська та додатково обкласти податками. Але економіка тут дуже прозора: мінус одне підприємство, яке зупиниться через брак робітників, - це мінус одна бригада, яку це підприємство утримує на свої податки. Саме тому критично важливо не допустити зупинок підприємств", - впевнений Гайдай.

Ідею з економічним бронюванням українців з зарплатами понад 35 тис. грн експерт вважає абсурдною - адже якщо підприємства будуть змушені платити за працівників, вони стануть збитковими, закриються, і держава втратить набагато більше.

"Дайте можливість підприємствам працювати, а натомість наведіть лад у витратах державного та місцевого бюджетів. Приберіть статті, які не наближають перемогу (плитка, дерева, футбольні поля), оптимізуйте зарплати чиновників, відправте до війська тилових силовиків, які складали присягу, та непотрібних у воєнний час чиновників, проведіть повний аудит ЗСУ - там тиловиків в рази більше за воїнів, адже частина з них виконує цивільні функції. І, нарешті, головне: захистіть права бійців. Дайте можливість скаржитися на неадекватних командирів, покажіть, що життя і права солдата важливі. І переходьте до вербування", - резюмував експерт.