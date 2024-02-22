Украина должна мобилизовать экономику и забронировать всех работников на производствах, - эксперт

"Экономическое бронирование должно быть для всех, кто работает в реальном, а не в бюджетном секторе и платит налоги. Тогда никто не будет прятаться, рискуя быть пойман на улице и отправлен на фронт. Нужно понимать: бюджет Украины наполняет только бизнес. А налоги с зарплат госслужащих - это просто перевод денег из кармана в карман, ведь по факту их зарплаты - это расходная статья для бюджета - это касается судей, прокуроров, заместителей мэров и других получателей безумных зарплат из бюджета - они не имеют права во время войны получать больше, чем военнослужащий в тылу, я уже не говорю о передовой", - подчеркнул Гайдай.

По его мнению, каждое предприятие - сложная система взаимодействия, которая при правильной организации создает добавленную стоимость для общества, обеспечивает благосостояние собственных работников, а также работников смежных сфер.

"Именно наши предприятия наполняют бюджет, Пенсионный фонд и золотовалютные резервы. Эта система выстраивалась более 30 лет. Разрушить ее очень просто - надо мобилизовать работников в армию и дополнительно обложить налогами. Но экономика здесь очень прозрачна: минус одно предприятие, которое остановится из-за нехватки рабочих, - минус одна бригада, которую предприятие удерживает на свои налоги. Именно поэтому критически важно не допустить остановок предприятий", - уверен Гайдай.

Идею с экономическим бронированием украинцев с зарплатами свыше 35 тыс. грн эксперт считает абсурдной – ведь если предприятия будут вынуждены платить за работников, они станут убыточными, закроются, и государство потеряет гораздо больше.

"Дайте возможность предприятиям работать, а наведите порядок в расходах государственного и местного бюджетов. Уберите статьи, которые не приближают победу (плитка, деревья, футбольные поля), оптимизируйте зарплаты чиновников, отправьте в армию тыловых силовиков, которые приносили присягу, и ненужных в присягу. военное время чиновников, проведите полный аудит ВСУ - там тыловиков в разы больше воинов, ведь часть из них выполняет гражданские функции.И, наконец, главное: защитите права бойцов. Дайте возможность жаловаться на неадекватных командиров, покажите, что жизнь и права солдата важны .И переходите к вербовке", - резюмировал эксперт.