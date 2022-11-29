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Україна має готуватися до нових ударів РФ по критичній інфраструктурі, - Столтенберг

Фото: Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Київ разом із союзниками повинен бути готовим до того, що Москва продовжить спроби зруйнувати українську критичну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, зроблену під час пресконференції у Бухаресті.

"Путін намагається зруйнувати енергетичну й газову інфраструктури та зупинити надання базових послуг українцям. Це жахливо, ми повинні бути готовими до подальших атак", - сказав політик.

За словами Столтенберга, саме через це країни Північноатлантичного альянсу посилили підтримку України.

"Союзники надають сучасні системи протиповітряної оборони та інші системи, що можуть реагувати на загрози, які становлять різні типи дронів, керованих та балістичних ракет", - додав генсек НАТО.

Нагадаємо, Столтенберг очікує рішень щодо ППО для України на саміті НАТО у Бухаресті.

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Єнс СтолтенбергВійна Росії проти України