Україна має "дуже хороші шанси" на успішний контрнаступ навесні, - глава Пентагону

За словами Остіна, Україна наразі має "значну перевагу" в порівнянні з російськими силами, хоча лінія фронту й змінювалась то в один, то в інший бік протягом останнього часу, а наразі відбуваються "досить серйозні бої в районі Бахмута".

"Українці завдали росіянам значних втрат, і ті виснажили свої запаси бронетехніки так, як ніхто ніколи не міг собі уявити. І тепер ми бачимо, як Росія розконсервовує танки Т-54 і Т-55 через рівень втрат, яких завдали українці", - зазначив глава Пентагону.

Він наголосив, що з огляду на це ресурси Росії вичерпуються, вона все частіше постає перед нестачею артилерійських боєприпасів та інших речей і змушена звертатись по допомогу до Ірану та Північної Кореї.

"Тому я думаю, що ми побачимо активізацію бойових дій навесні, оскільки умови для маневрування покращаться, а також на основі того, що ми вже зробили й продовжуємо робити. Я думаю, що Україна матиме дуже хороші шанси на успіх", - додав Остін.