Україна має діяти, щоб пом’якшити удар вуглецевого мита CBAM, - Прокіп

"У нас 75% електроенергії - це безвуглецева електроенергія. Більше половини генерації – це атом, це гідро, це сонце, вітер та інші", - зазначив він.

Однак, попри чисту генерацію, українські експортери все одно ризикують сплачувати податок за CBAM - через неможливість довести джерело походження електроенергії.

"Виходить так, що ми все одно будемо змушені сплачувати цей податок. І навіть в нинішніх умовах немає інструменту, як нейтралізувати дію цього податку", - підкреслив експерт.

Прокіп наголошує: без участі в єдиному енергоринку ЄС українські виробники не зможуть підтверджувати використання безвуглецевої електроенергії, навіть якщо реально її купують.

"Вони не можуть верифікувати, яка це електроенергія, звідки вона прийшла, чи справді ця продукція була виготовлена з використанням безвуглецевої електроенергії", - пояснив він.

На його думку, інтеграція з енергетичним ринком Європи має стати одним із пріоритетів.

"Це об’єднання ринків дасть можливість серйозно пом’якшити впливи цього механізму CBAM", - підсумував Прокіп.