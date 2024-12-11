Україна має армію з унікальним бойовим досвідом, яка вже воює за стандартами НАТО, - Шмигаль
Україна має у своєму розпорядженні армію з унікальним бойовим досвідом сучасної війни. Ця армія вже воює за стандартами НАТО.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на Німецько-українському бізнес-форумі.
Шмигаль зауважив, що наразі українська армія фактично прикриває східний фланг Європи і буде робити це в майбутньому. Окрім цього в Україні набирає обертів збройне виробництво
"Спроможність українського ОПК вже на 2025 рік становить близько 30 млрд доларів. З Німеччиною маємо найбільше спільних підприємств в оборонній галузі. Мова йде про спільні проекти по ремонту та обслуговуванню бронетехніки та танків, виробництво сучасних БМП, систем протиповітряної оборони та ракети до них", - розповів прем'єр.
За його словами, наразі Україна також має проекти щодо виробництва протитанкових гранатометів і протитанкових мін. І саме у цьому напрямку країна має надзвичайно широкі перспективи.
"Наш ОПК - це 800 підприємств, понад 300 тисяч працівників, виробничі майданчики, висококласні спеціалісти, можливість виробляти надзвичайно широку лінійку озброєнь. Все це працюватиме на нашу спільну безпеку", - підкреслив він.
Rheinmetall в Україні
Ще весною цього року ми писали про те, що німецький оборонний концерн Rheinmetall планує побудувати в Україні щонайменше чотири заводи, на яких виготовлятимуть зброю.
У травні також стало відомо, що концерн Rheinmetall відкриє в Україні спільне виробництво ППО.
А вже осінню директор Rheinmetall Армін Паппергер розповів, що його компанія відкрила в Україні перший завод.
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