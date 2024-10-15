Україна має апелювати до норми щодо форс-мажору у питаннях екологічного мита СВАМ, - "Укрцемент"

Вона нагадала, що механізм вуглецевого коригування імпорту (CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism) почав діяти з 1 жовтня 2023 року у тестовому режимі, без оплати за сертифікати CBAM. З 2026 року імпортерам потрібно буде купувати CBAM-сертифікати.

"За попередніми розрахунками, з урахуванням актуальної ціни тонни СО2 на ринку ЄС, додаткове навантаження на українського виробника при експорті 1 млн т цементу становитиме близько 10 млн євро", - каже Кріпка.

Вона наголосила: витрати на CBAM-сертифікати робитимуть український експорт неконкурентоздатним в умовах воєнного стану та неможливості під час війни провести модернізацію вітчизняних підприємств, щоб зрівнятися у викидах вуглецю з європейськими компаніями. Тому необхідно апелювати до норми щодо форс-мажору, яка міститься у законодавстві ЄС.

"Відповідно до частини 7 статті 30 Регламенту CBAM: "Якщо сталася непередбачувана, виняткова і неспровокована подія, яка знаходиться поза контролем однієї або більше третіх країн, на які поширюється дія CBAM, і ця подія має руйнівні наслідки для економічної та промислової інфраструктури такої країни або країн, Комісія оцінює ситуацію і подає Європейському Парламенту та Раді звіт, визначивши необхідні тимчасові заходи для подолання цих виняткових обставин", - вказала Кріпка.

Одним із таких підходів може бути застосування декларативного підходу до товарів, що імпортуються з України до ЄС та підпадають під дію CBAM. Тобто, фактично це буде той же самий підхід, як і для решти країн, але без стягнення плати за викиди, що є критично важливим для української промисловості.

"Використання декларативного принципу CBAM до українського виробника допоможе частково акумулювати ресурси після закінчення війни, спрямувавши їх на вирішення питань загальнодержавного ланцюга декарбонізації. Ми звернулися до Уряду щодо проведення перемовин з Єврокомісією стосовно застосування декларативного методу CBAM для України на період воєнного стану і декілька років на період відбудови. Ми отримали відповідь від Мінекономіки, що переговорний процес розпочався", - резюмувала Кріпка.