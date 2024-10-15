Украина должна апеллировать к норме по форс-мажору в вопросах экологической пошлины СВАМ, - "Укрцемент"

Она напомнила, что механизм углеродной корректировки импорта (CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism) начал действовать с 1 октября 2023 года в тестовом режиме без оплаты за сертификаты CBAM. С 2026 г. импортерам нужно будет покупать CBAM-сертификаты.

"По предварительным расчетам, с учетом актуальной цены тонны СО2 на рынке ЕС, дополнительная нагрузка на украинского производителя при экспорте 1 млн т цемента составит около 10 млн евро", – говорит Крипка.

Она подчеркнула, что расходы на CBAM-сертификаты будут делать украинский экспорт неконкурентоспособным в условиях военного положения и невозможности во время войны провести модернизацию отечественных предприятий, чтобы сравниться в выбросах углерода с европейскими компаниями. Поэтому необходимо апеллировать к норме форс-мажора, которая содержится в законодательстве ЕС.

"Согласно части 7 статьи 30 Регламента CBAM: "Если произошло непредсказуемое, исключительное и неспровоцированное событие, находящееся вне контроля одной или более третьих стран, на которые распространяется действие CBAM, и это событие имеет разрушительные последствия для экономической и промышленной инфраструктуры такой страны или стран, Комиссия оценивает ситуацию и представляет Европейскому Парламенту и Совету отчет, определив необходимые временные меры для преодоления этих исключительных обстоятельств", - указала Крипка.

Одним из таких подходов может быть применение декларативного подхода к товарам, импортируемым из Украины в ЕС и подпадающим под действие CBAM. То есть, фактически это будет тот же подход, как и для остальных стран, но без взимания платы за выбросы, что критически важно для украинской промышленности.

"Использование декларативного принципа CBAM к украинскому производителю поможет частично аккумулировать ресурсы после окончания войны, направив их на решение вопросов общегосударственного цепи декарбонизации. Мы обратились в Правительство о проведении переговоров с Еврокомиссией относительно применения декларативного метода CBAM для Украины на период военного положения и несколько лет на период восстановления. Мы получили ответ от Минэкономики, что переговорный процесс начался", - резюмировала Крепко.