Україна лідирує в гонці безпілотників як за кількістю, так і за інноваціями, – The Telegraph

Війна в Україні характеризується безпрецедентним застосуванням безпілотників. Щодня кожна зі сторін використовуэ на фронты сотні безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Хоча використання безпілотників використовувалось і в інших війнах та конфліктах, але саме вторгнення Росії в Україну вивело це на новий рівень. За допомогою дронів ведеться відстеження сил противника, наведення артилерії та нанесення ударів по цілях.

Окрім цього відносно дешеві дрони можуть знищувати дорогі артилерійські установки або танки. Те, що на початку війни починалося як епізодичне використання підрозділами, швидко перетворилося на високоорганізоване, а безпілотники інтегровані в структуру Збройних сил України.

Видання зазначає, що зараз в Україні майже кожна бойова бригада має роту штурмових дронів, а більшість підрозділів мають невеликі розвідувальні дрони.

Також вважається, що Україна лідирує в гонці безпілотників, як за кількістю, так і за інноваціями. Частково це зумовлено необхідністю компенсувати величезну артилерійську перевагу Росії. Зокрема, саме завдяки великій кількості дронів- камікадзе вдалося частково призупинили новий наступ Росії на Харків минулого місяця.

Однак Росія також інвестує значні кошти в озброєння, і українські піхотинці називають безпілотники-камікадзе та інші безпілотники, що скидають боєприпаси, однією з найбільших загроз для себе.

Окрім цього велика кількість безпілотників на фронті призвела до "тіньового змагання з радіоелектронної боротьби". Адже кожна сторона намагається заглушити, зашифрувати та вивести з ладу ворожі дрони, водночас намагаючись протидіяти аналогічним заходам свого опонента.

Минулого року, за оцінками, Україна втрачала 10 000 безпілотників щомісяця через російські контрзаходи, такі як радіоелектронна боротьба. Росія також встановлює паркани і сітки від дронів навколо цілей, щоб зупинити їхні рої.

Обидві сторони експериментують із застосуванням акустичних датчиків для виявлення безпілотників. За повідомленнями, Україна досягла успіху в застосуванні цієї технології для виявлення іранських безпілотників дальнього радіусу дії, які використовуються для ураження цілей за сотні кілометрів від фронту.

Сили безпілотних систем ЗСУ

Нагадаємо, нещодавно в Україні було презентовано новий рід військ - Сили безпілотних систем. Їх було створено за доручання президента Володимира Зеленського.

10 червня, в Україні призначили командувача Сил безпілотних систем ЗСУ. Ним став полковник Вадим Сухаревський.

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