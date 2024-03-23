Україна в лідерах по захворюваності в Європі. В чому небезпека туберкульозу

Україна в лідерах по захворюваності на туберкульоз в Європі. Тому українцям варто знати кілька основних фактів про це захворювання.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів лікар-епідеміолог, спеціаліст в галузі громадського здоров'я і головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

"Треба знати кілька основних таких речей. Перше - туберкульоз для України є справді актуальною хворобою. На жаль, ми в лідерах у європейському регіоні і по “звичайному” туберкульозу, і по мультирезистентному. Останній - це туберкульоз, який не лікується стандартними схемами терапії. Його треба лікувати довше, застосовувати ширший асортимент лікарських засобів", - розповів він.

Профілактика

Основна профілактика, за словами Кузіна, полягає в тому, що люди мають звертатися до свого сімейного лікаря. В кожного з них є спеціальний опитувальник на основні симптоми. А на сайті Центру громадського здоров'я є можна почитати про основні ознаки. При підозрі на хворобу того ж дня пацієнту мають провести лабораторне дослідження. Зараз його роблять максимально швидко сучасними тест-системами. За 1-2 дні діагноз підтвердять або спростують.

Лікування

Багато людей думають, як зазначає санлікар, що туберкульоз лікують в стаціонарі місяцями, що треба звільнятися з роботи, але зараз Україна використовує надсучасні європейські схеми лікування, фактично одні з найкращих в усьому європейському регіоні та в світі.

"І хочу ще раз наголосити, що коли ви помічаєте появу будь-яких симптомів, не ігноруйте їх, не гайте часу і звертайтеся до свого сімейного лікаря", - наголошує Кузін.

Лікування, за його словами, безоплатне, і зараз туберкульоз виліковується в терміни від 6 і до 9 місяців. Спершу кілька тижнів в стаціонарі, а потім вдома, коли людина вже не переносить бактерію іншим. Дітям ще в пологовому роблять вакцинацію БЦЖ, вона є обов'язково.

"Єдине протипоказання - коли дитина має певні вади розвитку", - каже лікар-епідеміолог.

Статистика

У 2023 році було зареєстровано 19 800 випадків активного туберкульозу, 639 - серед дітей до 14 років. Але це не всі дані, бо зараз немає статистики по окупованих частинах Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей.