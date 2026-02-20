Україна за крок до кредиту від МВФ: названо дату вирішального засідання

Як зазначають у виданні, МВФ готовий остаточно затвердити пакет допомоги, який був узгоджений на рівні персоналу ще восени минулого року.

При цьому МВФ пом'якшив свої попередні вимоги до Києва.

"Раніше фонд вимагав від Києва подання непопулярного всередині країни законопроєкту про податок, але з того часу скасував цю вимогу", - йдеться у повідомленні.

У самому МВФ наголошують, що українська сторона виконала всі необхідні зобов'язання для отримання фінансування.

"Україна виконала всі умови, необхідні для схвалення радою директорів", - заявляли в установі на початку цього місяця.