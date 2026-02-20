Україна за крок до кредиту від МВФ: названо дату вирішального засідання

Рада директорів Міжнародного валютного фонду 26 лютого розгляне питання про виділення Україні кредиту в розмірі 8,1 мільярда доларів за чотирирічною програмою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як зазначають у виданні, МВФ готовий остаточно затвердити пакет допомоги, який був узгоджений на рівні персоналу ще восени минулого року.
При цьому МВФ пом'якшив свої попередні вимоги до Києва.
"Раніше фонд вимагав від Києва подання непопулярного всередині країни законопроєкту про податок, але з того часу скасував цю вимогу", - йдеться у повідомленні.
У самому МВФ наголошують, що українська сторона виконала всі необхідні зобов'язання для отримання фінансування.
"Україна виконала всі умови, необхідні для схвалення радою директорів", - заявляли в установі на початку цього місяця.
Нагадаємо, що Україна та МВФ погодили нову чотирирічну програму ще восени минулого року. Вона стала фундаментом для планування державних видатків, зокрема після того, як Верховна рада ухвалила держбюджет на 2026 рік.
Процес переговорів супроводжувався обговоренням складних податкових реформ. Раніше повідомлялося, що МВФ може дати Україні рік для ухвалення необхідних змін до законодавства. Згодом стало відомо, що кредитор пішов на поступки - підвищення ПДВ для ФОПів поки не буде, оскільки МВФ пом’якшив умови.
Напередодні з'явилася інформація, що МВФ найближчими днями розгляне нову кредитну лінію, що врешті завершилося призначенням дати засідання на 26 лютого.