Україна красиво "винесла" Румунію на ЧС з хокею: яке місце у нашої збірної

Як пройшов матч

Українці вважалися фаворитами ще до початку матчу, тому можна було прогнозувати хорошу гру з боку наших хокеїстів. Рахунок у матчі було відкрито на 4 хвилині зусиллями Віктора Захарова. Ще у першому періоді Віталій Лялька та Андрій Денискін довели рахунок до розгромного.

Другий період розпочався з голу української збірної. Дублем відзначився Денискін. Румуни намагалися відіграти хоча б декілька шайб, однак їм не вдалося це зробити. У підсумку, матч закінчився з рахунком 4-0, а Україна піднялася на друге місце у дивізіоні IA.

Україна 4-0 Румунія

Голи: Захаров, Лялька, Денискін (2).

Попередні матчі

Раніше збірна України вже провела два поєдинки у рамках Чемпіонату світу з хокею. Зокрема, 27 квітня наші спортсмени у напруженому матчі поступилися великобританцям у серії післяматчевих булітів (3-4). Таким чином, тоді Україна отримала один бал у свій актив.

28 квітня українці провели другий матч та провели збірну Італії у післяматчевих булітах (2-3). У складі нашої команди голами відзначилися Деніскін та Захаров.

Турнірна таблиця:

Італія - 7 оч. Україна - 6 оч. Велика Британія - 6 оч. Польща - 6 оч. Японія - 1 оч. Румунія - 1 оч.

Попереду у нашої команди матч проти прямого конкурента - збірної Польщі та проти аутсайдера - Японії.