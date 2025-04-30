Украина красиво "вынесла" Румынию на ЧМ по хоккею: какое место у нашей сборной

Сборная Украины по хоккею без проблем одержала убедительную победу над сборной Румынии на Чемпионате мира и продолжает борьбу за выход в высший дивизион.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.
Украинцы считались фаворитами еще до начала матча, поэтому можно было прогнозировать хорошую игру со стороны наших хоккеистов. Счет в матче был открыт на 4 минуте усилиями Виктора Захарова. Еще в первом периоде Виталий Лялька и Андрей Денискин довели счет до разгромного.
Второй период начался с гола украинской сборной. Дублем отметился Денискин. Румыны пытались отыграть хотя бы несколько шайб, однако им не удалось это сделать. В итоге, матч закончился со счетом 4-0, а Украина поднялась на второе место в дивизионе IA.
Украина 4-0 Румыния
Голы: Захаров, Лялька, Денискин (2).
Ранее сборная Украины уже провела два поединка в рамках Чемпионата мира по хоккею. В частности, 27 апреля наши спортсмены в напряженном матче уступили великобританцам в серии послематчевых буллитов (3-4). Таким образом, тогда Украина получила один балл в свой актив.
28 апреля украинцы провели второй матч и провели сборную Италии в послематчевых буллитах (2-3). В составе нашей команды голами отметились Денискин и Захаров.
Турнирная таблица:
Впереди у нашей команды матч против прямого конкурента - сборной Польши и против аутсайдера - Японии.