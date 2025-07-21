Україна до кінця року планує відкрити ще чотири посольства: в яких країнах

До кінця 2025 року Україна планує відкрити ще чотири посольства. Країна розширить дипломатичну присутність у Домінікані, Еквадорі, Панамі та Уругваї.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
"Україна планує відкрити ще чотири посольства до кінця 2025 року - у Домініканській Республіці, Еквадорі, Панамі та Уругваї", - повідомив Сибіга.
Глава МЗС також заявив про плани відкриття понад 10 нових консульських установ до кінця цього року.
Нові консульства з’являться зокрема в Румунії, Іраку, Італії, Німеччині, Словаччині, а також по два - у Франції та Польщі.
Крім того, статус консульств України в Анталії та Гданську планують підвищити до рівня генеральних консульств.
Нагадаємо, після початку повномасштабного російського вторгнення Київ помітно активізувався на дипломатичному фронті, щоб заручитися підтримкою якомога більшої кількості країн та донести світу, що насправді відбувається в Україні.
Зокрема, це стосувалося й Африки, Латинської Америки, Азії та Близького Сходу, або ж так званого Глобального Півдня.
Минулого року президент Володимир Зеленський поставив українській дипломатичній службі завдання відкрити нові посольства в Африці.
Зокрема, у квітні 2024 року офіційно запрацювало нове посольство України у Республіці Кот-д’Івуар та ще одне у Конго.
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