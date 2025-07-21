Украина до конца года планирует открыть еще четыре посольства: в каких странах

До конца 2025 года Украина планирует открыть еще четыре посольства. Страна расширит дипломатическое присутствие в Доминикане, Эквадоре, Панаме и Уругвае.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
"Украина планирует открыть еще четыре посольства до конца 2025 года - в Доминиканской Республике, Эквадоре, Панаме и Уругвае", - сообщил Сибига.
Глава МИД также заявил о планах открытия более 10 новых консульских учреждений до конца этого года.
Новые консульства появятся в частности в Румынии, Ираке, Италии, Германии, Словакии, а также по два - во Франции и Польше.
Кроме того, статус консульств Украины в Анталии и Гданьске планируют повысить до уровня генеральных консульств.
Напомним, после начала полномасштабного российского вторжения Киев заметно активизировался на дипломатическом фронте, чтобы заручиться поддержкой как можно большего количества стран и донести миру, что на самом деле происходит в Украине.
В частности, это касалось и Африки, Латинской Америки, Азии и Ближнего Востока, или так называемого Глобального Юга.
В прошлом году президент Владимир Зеленский поставил украинской дипломатической службе задачу открыть новые посольства в Африке.
В частности, в апреле 2024 года официально заработало новое посольство Украины в Республике Кот-д'Ивуар и еще одно в Конго.
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