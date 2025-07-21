Украина до конца года планирует открыть еще четыре посольства: в каких странах

"Украина планирует открыть еще четыре посольства до конца 2025 года - в Доминиканской Республике, Эквадоре, Панаме и Уругвае", - сообщил Сибига.

Глава МИД также заявил о планах открытия более 10 новых консульских учреждений до конца этого года.

Новые консульства появятся в частности в Румынии, Ираке, Италии, Германии, Словакии, а также по два - во Франции и Польше.

Кроме того, статус консульств Украины в Анталии и Гданьске планируют повысить до уровня генеральных консульств.