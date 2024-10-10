Україна до кінця року отримає від Британії більше САУ AS-90, - Умєров

За словами глави Міноборони України, він провів зустріч з британським колегою Джоном Гілі. Головна тема зустрічі - кроки для підтримки ЗСУ.

Умєров нагадав, що Британія надає українським воїнам необхідні боєприпаси: артилерійські, мінометні, для ППО та протитанкові міни. Такі своєчасні постачання дозволяють знищувати ворога.

"До кінця року на фронті з'явиться більше артилерійських систем AS-90. Також є хороші новини щодо далекобійної зброї та роботизованих систем - ворог відчує це на полі бою", - зазначив міністр.

Умєров розповів, що домовився з Гілі опрацювати список першочергових потреб, які будуть профінансовані за рахунок заморожених російських активів.

Як наголосив український міністр, ключовим питанням у ході зустрічі стали інвестиції в українську оборонну промисловість. Наразі завдання наростити виробництво в оборонно-промисловому комплексі.

Окремою темою обговорень став план перемоги. Увага була сконцентрована на частині оборони.