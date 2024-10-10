Украина до конца года получит от Британии больше САУ AS-90, - Умеров

Украинские воины получат дополнительные самоходные артиллерийские установки AS-90 от Британии. Поставки запланированы на этот год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Рустема Умерова.
По словам главы Минобороны Украины, он провел встречу с британским коллегой Джоном Гили. Главная тема встречи - шаги для поддержки ВСУ.
Умеров напомнил, что Британия предоставляет украинским воинам необходимые боеприпасы: артиллерийские, минометные, для ПВО и противотанковые мины. Такие своевременные поставки позволяют уничтожать врага.
"До конца года на фронте появится больше артиллерийских систем AS-90. Также есть хорошие новости относительно дальнобойного оружия и роботизированных систем - враг почувствует это на поле боя", - отметил министр.
Умеров рассказал, что договорился с Гили проработать список первоочередных потребностей, которые будут профинансированы за счет замороженных российских активов.
Как подчеркнул украинский министр, ключевым вопросом в ходе встречи стали инвестиции в украинскую оборонную промышленность. Сейчас задача нарастить производство в оборонно-промышленном комплексе.
Отдельной темой обсуждений стал план победы. Внимание было сконцентрировано на части обороны.
Стоит заметить, что Британия уже передавала Украине гаубицы AS-90. Они могут бить по целям на расстоянии до 30 километров. Максимальная скорострельность - три выстрела за 10 секунд. Экипаж такой техники состоит из пяти человек.
26 сентября в Минобороны Британии раскрыли планы передать 16 дополнительных AS-90 украинским защитникам. 10 из них уже доставили.
При этом еще шесть, как заверяли в ведомстве, хотят передать Украине до конца года.
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