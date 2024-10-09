UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Україна до кінця року очікує на перший транш з 50 млрд доларів від G7, - Шмигаль

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Україна очікує, що, попри всі затримки, фінансова допомога в межах нового інструменту G7 почне надходити ще до кінця 2024 року. Загальна сума допомоги становить 50 млрд доларів.

Про це зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

"Надзвичайно важливо, щоб кошти від заморожених російських активів почали надходити Україні вже до кінця цього року з метою забезпечення макроекономічної стабільності. Також важливо, аби вони були для України безумовними та не створювали борговий тягар для бюджету", - сказав Шмигаль.

Він також наголосив, що ці 50 млрд доларів будуть важливим ресурсом для забезпечення макрофінансової стабільності та забезпечення потреб українців.

Своєю чергою міністр фінансів Сергій Марченко також наголосив на важливості цих грошей для України.

"Нещодавня пропозиція ЄК обсягом до 35 млрд євро є важливим кроком. Розраховуємо на рішення G7 щодо всієї суми у 50 млрд доларів вже найближчим часом", - підкреслив він.

Нагадаємо, що цього літа країни G7, включно з Канадою, США і Японією, узгодили план з використання прибутку від заморожених активів для надання Україні кредиту на 50 мільярдів доларів для підтримки військових дій.

Голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко раніше пояснив, в чому проблема з допомогою на 50 млрд доларів Україні від Заходу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Допомога УкраїніВійна Росії проти УкраїниОкупанти