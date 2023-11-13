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Україна – Італія: зірка "Ювентуса" покинув табір команди Спаллетті

Фото: Мануель Локателлі в таборі збірної Італії (facebook.com/NazionaleCalcio)
Автор: Антон Федорців

Півзахисник туринського "Ювентуса" Мануель Локателлі не допоможе національній команді Італії у вирішальних поєдинках кваліфікації перед чемпіонатом Європи 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт федерації.

25-річний хавбек покинув лави "Скуадри Адзурри". Він став черговою кадровою втратою тренерського штабу на чолі з Лучано Спаллетті.

Локателлі поповнив лазарет італійців, куди раніше потрапили Мерет, Калабрія і Толої. Окрім того, проблеми зі здоров'ям мають ще двоє центральних півзахисників – Браян Крістанте ("Рома") та Жоржінью ("Арсенал"), а також оборонець "Юве" Андреа Камб'язо.

У нинішньому сезоні Локателлі застовпив місце в основі "б'янконері". Він провів 12 матчів у Серії А, в яких забив 1 м'яч і віддав 1 асист. Натомість у відборі до чемпіонату Європи хавбек зіграв лише 2 поєдинки.

Італійська збірна в очному протистоянні з Україною визначить долю другої путівки на Євро-2024 від групи C. Наразі "синьо-жовті" набрали 13 очок, зігравши 7 поєдинків. Натомість збірна Італії записала в актив 10 пунктів після шести матчів. Переможцем квінтету стала Англія.

До слова, раніше Ребров оголосив склад збірної України на поєдинок проти Італії.

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