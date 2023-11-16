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Україна – Італія: Спаллетті втратив лідера оборони перед поєдинком відбору до Євро-2024

Фото: Алессандро Бастоні (в центрі) поповнив лазарет команди (facebook.com/NazionaleCalcio)
Автор: Антон Федорців

Національна команда Італії зазнала чергової кадрової втрати перед двома поєдинками кваліфікації до чемпіонату Європи 2024 року проти Північної Македонії та України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky Sport.

"Скуадра Адзурра" в листопаді проведе два офіційних матчі. 17 листопада італійці зустрінуться з Північною Македонією, а 20 листопада протистоятимуть національній команді України.

У список травмованих потрапив центрбек міланського "Інтера" Алессандро Бастоні. 24-річний оборонець зазнав ушкодження в таборі "Скуадри Адзурри". Італієць травмував литковий м'яз на одному з тренувань збірної.

Раніше керманич національної команди Лучано Спаллетті залишився без воротаря Мерета, оборонців Калабрії та Толої, хавбека Локателлі. Проблеми зі здоров'ям також мають фулбек Камб'язо та центрхави Жоржинью і Крістанте. Утім, у розпорядженні тренерського штабу залишається вдосталь оборонців – Ачербі, Бірагі, Буонджорно, Дарміан, Ді Лоренцо, Дімарко, Гатті та Ладзарі.

Італійська збірна в очному протистоянні з Україною визначить долю другої путівки на Євро-2024 від групи C. Наразі "синьо-жовті" набрали 13 очок, зігравши 7 поєдинків. Натомість збірна Італії записала в актив 10 пунктів після шести матчів. Переможцем квінтету стала Англія.

До слова, раніше пригадали віхи кар'єри Верховода – італійця українського походження з титулом чемпіона світу.

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