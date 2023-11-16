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Украина – Италия: Спаллетти потерял лидера обороны перед поединком отбора к Евро-2024

Фото: Алессандро Бастони (в центре) пополнил лазарет команды (facebook.com/NazionaleCalcio)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Италии понесла очередную кадровую потерю перед двумя поединками квалификации к чемпионату Европы 2024 года против Северной Македонии и Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky Sport.

"Скуадра Адзурра" в ноябре проведет два официальных матча. 17 ноября итальянцы встретятся с Северной Македонией, а 20 ноября будут противостоять национальной команде Украины.

В список травмированных попал центрбек миланского "Интера" Алессандро Бастони. 24-летний защитник получил повреждение в лагере "Скуадры Адзурры". Итальянец травмировал икроножную мышцу на одной из тренировок сборной.

Ранее наставник национальной команды Лучано Спаллетти остался без вратаря Мерета, защитников Калабрии и Толои, хавбека Локателли. Проблемы со здоровьем также имеют фулбек Камбьязо и центрхавы Жоржиньо и Кристанте. Впрочем, в распоряжении тренерского штаба остается достаточно защитников – Ачерби, Бираги, Буонджорно, Дармиан, Ди Лоренцо, Димарко, Гатти и Ладзари.

Итальянская сборная в очном противостоянии с Украиной определит судьбу второй путевки на Евро-2024 от группы C. В настоящее время "сине-желтые" набрали 13 очков, сыграв 7 поединков. Зато сборная Италии записала в актив 10 пунктов после шести матчей. Победителем квинтета стала Англия.

К слову, ранее вспомнили вехи карьеры Верховода – итальянца украинского происхождения с титулом чемпиона мира.

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Сборная Италии