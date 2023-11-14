Україна – Італія: Спаллетті екстрено викликав двох захисників на фінал відбору до Євро-2024

"Скуадра Адзурра" в листопаді проведе два офіційних матчі. 17 листопада італійці зустрінуться з Північною Македонією, а 20 листопада протистоятимуть національній команді України.

До лав "Скуадри Адзурри" приєдналися два флангові виконавці. Правий оборонець римського "Лаціо" Мануель Ладзарі та лівий оборонець флорентійської "Фіорентини" Крістіано Бірагі готуватимуться до листопадових матчів команди.

Дует оборонців із Серії А потрапив до збірної Італії після низки травм. Спаллетті залишився без воротаря Мерета, оборонців Калабрії та Толої, хавбека Локателлі. Проблеми зі здоров'ям також мають фулбек Камб'язо та центрхави Жоржинью і Крістанте.

У розпорядженні тренерського штабу "Скуадри Адзурри" наразі 27 виконавців. Найбільше вкомплектована лінія оборони – 10 футболістів. Натомість в разі втрати двох центральних півзахисників Спаллетті зможе розраховувати лише на послуги Баррелли, Фраттезі (обидва – "Інтер"), Бонавентури ("Фіорентина") та дебютанта Кольпані ("Монца").

Італійська збірна в очному протистоянні з Україною визначить долю другої путівки на Євро-2024 від групи C. Наразі "синьо-жовті" набрали 13 очок, зігравши 7 поєдинків. Натомість збірна Італії записала в актив 10 пунктів після шести матчів. Переможцем квінтету стала Англія.