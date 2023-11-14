Украина – Италия: Спаллетти экстренно вызвал двух защитников на финал отбора к Евро-2024

"Скуадра Адзурра" в ноябре проведет два официальных матча. 17 ноября итальянцы встретятся с Северной Македонией, а 20 ноября будут противостоять национальной команде Украины.

К рядам "Скуадры Адзурры" присоединились два фланговых исполнителя. Правый защитник римского "Лацио" Мануэль Ладзари и левый защитник флорентийской "Фиорентины" Кристиано Бираги будут готовиться к ноябрьским матчам команды.

Дуэт защитников из Серии А попал в сборную Италии после ряда травм. Спаллетти остался без вратаря Мерета, защитников Калабрии и Толои, хавбека Локателли. Проблемы со здоровьем также имеют фулбек Камбьязо и центрхавы Жоржиньо и Кристанте.

В распоряжении тренерского штаба "Скуадры Адзурры" 27 исполнителей. Больше всего укомплектована линия обороны – 10 футболистов. Зато в случае потери двух центральных полузащитников Спаллетти сможет рассчитывать только на услуги Барреллы, Фраттези (оба – "Интер"), Бонавентуры ("Фиорентина") и дебютанта Кольпани ("Монца").

Итальянская сборная в очном противостоянии с Украиной определит судьбу второй путевки на Евро-2024 от группы C. В настоящее время "сине-желтые" набрали 13 очков, сыграв 7 поединков. Зато сборная Италии записала в актив 10 пунктов после шести матчей. Победителем квинтета стала Англия.