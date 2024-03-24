Україна – Ісландія: УЄФА призначив арбітра на матч плей-офф за місце на Євро-2024

Матч Україна – Ісландія відбудеться 26 березня у польському Вроцлаві. Поєдинок на стадіоні "Тарчинські Арена" розпочнеться о 21:45 за київським часом. Переможець протистояння вийде на Євро-2024.

41-річний Клеман Тюрпен обслуговуватиме матч "синьо-жовтих" проти острів'ян. Він тричі в кар'єрі перетинався зі збірною України. Усі ці поєдинки під пільним поглядом француза завершилися нічиїми, зокрема і проти Ісландії (1:1) у кваліфікації до ЧС-2018.

Співвітчизника Тюрпена – Ніколя Дано та Ерван Фенжан – допоможуть у ролі лайнсменів. Резервним арбітром став француз Франсуа Летексьє. Натомість зі системою Відеоасистент рефері (VAR) працюватимуть Жером Брісар і Віллі Делажо.

Збірні України та Ісландії раніше зустрічалися у відборі до Євро-2000 та у кваліфікації до ЧС-2018. "Синьо-жовті" здобули лише одну перемогу – в жовтні 1999 року Ребров оформив єдиний гол у Рейк'явіку. А ось останній поєдинок виграли ісландці (2:0 у вересні 2017-го).