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Україна – Ісландія: УЄФА призначив арбітра на матч плей-офф за місце на Євро-2024

Вроцлав, Неділя 24 березня 2024 14:44
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Україна – Ісландія: УЄФА призначив арбітра на матч плей-офф за місце на Євро-2024 Фото: Михайло Мудрик готовий до протистояння з Ісландією (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Прийдешній поєдинок між національною командою України та збірною Ісландії в плей-офф Ліги націй за путівки на чемпіонат Європи 2024 року розсудить бригада арбітрів із Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

Матч Україна – Ісландія відбудеться 26 березня у польському Вроцлаві. Поєдинок на стадіоні "Тарчинські Арена" розпочнеться о 21:45 за київським часом. Переможець протистояння вийде на Євро-2024.

41-річний Клеман Тюрпен обслуговуватиме матч "синьо-жовтих" проти острів'ян. Він тричі в кар'єрі перетинався зі збірною України. Усі ці поєдинки під пільним поглядом француза завершилися нічиїми, зокрема і проти Ісландії (1:1) у кваліфікації до ЧС-2018.

Співвітчизника Тюрпена – Ніколя Дано та Ерван Фенжан – допоможуть у ролі лайнсменів. Резервним арбітром став француз Франсуа Летексьє. Натомість зі системою Відеоасистент рефері (VAR) працюватимуть Жером Брісар і Віллі Делажо.

Збірні України та Ісландії раніше зустрічалися у відборі до Євро-2000 та у кваліфікації до ЧС-2018. "Синьо-жовті" здобули лише одну перемогу – в жовтні 1999 року Ребров оформив єдиний гол у Рейк'явіку. А ось останній поєдинок виграли ісландці (2:0 у вересні 2017-го).

До слова, раніше збірна України перемогла Боснію у плей-офф за місце на Євро-2024.

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