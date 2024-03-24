Украина – Исландия: УЕФА назначил арбитра на матч плей-офф за место на Евро-2024

Грядущий поединок между национальной командой Украины и сборной Исландии в плей-офф Лиги наций за путевки на чемпионат Европы 2024 рассудит бригада арбитров из Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований .

Матч Украина – Исландия состоится 26 марта в польском Вроцлаве. Поединок на стадионе "Тарчински Арена" начнется в 21:45 по киевскому времени. Победитель противостояния выйдет на Евро-2024.

41-летний Клеман Тюрпен будет обслуживать матч "сине-желтых" против островитян. Он трижды в карьере пересекался со сборной Украины. Все эти поединки под пристальным взглядом француза завершились ничьими, в том числе против Исландии (1:1) в квалификации к ЧМ-2018.

Соотечественника Тюрпена – Николя Дано и Эрван Фенжан – помогут в роли лайнсменов. Резервным арбитром стал француз Франсуа Летексье. В свою очередь с системой Видеоассистент рефери (VAR) будут работать Жером Бриссар и Вилли Делажо.

Сборные Украины и Исландии ранее встречались в отборе к Евро-2000 и квалификации к ЧМ-2018. "Сине-желтые" одержали лишь одну победу – в октябре 1999 года Ребров оформил единственный гол в Рейкьявике. А вот последний поединок выиграли исландцы (2:0 в сентябре 2017-го).