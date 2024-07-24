Україна – Ірак: де дивитися і прогноз на матч Олімпіади-2024

Матч Ірак – Україна відбудеться 24 липня в Ліоні. Поєдинок прийме стадіон "Парк Олімпік Ліонне". Старт зустрічі призначений на 20:00 за київським часом.

Де дивитися матч Ірак – Україна

Поєдинок покаже офіційний транслятор турніру – "Суспільне". Наживо матч у цифровому мовленні T2 покажуть регіональні кнопки "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Львів" тощо) та телеканал "Суспільне Спорт". У мережі поєдинок у прямому ефірі покаже однойменна онлайн-платформа та сервіс MEGOGO.

Прогноз букмекерів на матч Ірак – Україна

Безумовним фаворитом для контори Favbet підопічні Руслана Ротаня виглядають у протистоянні з олімпійською збірною Іраку. Ставки на перемогу "синьо-жовтих" приймають зі скромним коефіцієнтом 1,84. Імовірність же звитяги "Левів Месопотамії" оцінили балом 5,30. Упевнена перемога олімпійської збірної України (2:0) збільшить виграш у 7,5 разів.

Схожі цифри підготували і фахівці Bwin. Коефіцієнт на успіх українських футболістів склав 1,77. Трохи нижчий кеф 4,60 запропонували на можливу перемогу олімпійської збірної Іраку. Та навіть нічия стала вірогіднішим підсумком із балом 3,40. Патріотична ставка з перемогою "синьо-жовтих" за підсумками обох таймів запропонована з перспективним коефіцієнтом 5,00.

Орієнтовні склади на матч Ірак – Україна

Ірак: Хассан – Алі, Натік, Тахсін, Саад – Мохаммед, Аль-Мухтар – Баєш, Амін, Джасім – Хуссейн

Україна: Фесюн – Крупський, Таловєров, Батагов, Мартинюк – Криськів – Брагару, Михайленко, Рубчинський, Хлань – Сікан

"Синьо-жовті" дебютують на Олімпійських іграх. Команда Ротаня завоювала путівку до Франції на минулорічному чемпіонаті Європи серед 21-річних, де дійшла до півфіналу турніру. Натомість "Леви Месопотамії" приїхали на Олімпіаду-2024 в статусі бронзового призера цьогорічного Кубка Азії U-23. Іракці вчетверте виступлять на літніх Іграх.