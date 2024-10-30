Україна інтегрується в європейський ринок праці: уряд затвердив план

Кабінет міністрів України затвердив План заходів щодо приєднання до Європейської мережі служб зайнятості (EURES). Ця структура підтримує вільне пересування робочої сили в 31 державі Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

"Таким чином, Україна розпочинає підготовчий етап до приєднання до європейської структури зайнятості, відповідно до рекомендацій Європейської комісії, представлених у Звіті про прогрес України в межах Пакета розширення Європейського Союзу 2023 року", - йдеться в повідомленні.

Ухвалений план є важливим кроком до інтеграції в європейський ринок праці та запровадження вільного руху працівників. Підготовчі заходи, передбачені планом, спрямовані на забезпечення підґрунтя для приєднання до EURES.

Зокрема, йдеться про вивчення можливостей, пов’язаних із сумісністю українських систем і структур з вимогами EURES, впровадженням регламентів, які дозволять Україні ефективно взаємодіяти з європейськими базами даних про робочу силу.

"Окрім необхідності забезпечення законодавчої сумісності існуючих українських систем з європейськими стандартами, має бути відповідна технічна сумісність — для ефективного зіставлення вакансій та резюме", - сказала перша віцепремʼєр-міністерка України - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, для цього Україні потрібно вдосконалити внутрішні інформаційні системи, адаптувати деякі технічні аспекти, що дозволить забезпечити відповідність даних, необхідних для EURES.

Наразі план заходів значною мірою спрямований на вивчення досвіду країн, які вже пройшли шлях приєднання до EURES, зокрема, Польщі та Хорватії.

На сьогодні EURES підтримує вільне пересування робочої сили в 31 державі Європейського Союзу та Європейського економічного простору. Платформа містить понад 4 мільйони вакансій, є досить зручною та ефективною для роботодавців та шукачів роботи у Європі.