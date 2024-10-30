Украина интегрируется в европейский рынок труда: Кабмин утвердил план

Кабинет министров Украины утвердил План мер по присоединению к Европейской сети служб занятости (EURES). Эта структура поддерживает свободное передвижение рабочей силы в 31 государстве Европейского Союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

"Таким образом, Украина начинает подготовительный этап к присоединению к европейской структуре занятости, согласно рекомендациям Европейской комиссии, представленным в Отчете о прогрессе Украины в рамках Пакета расширения Европейского Союза 2023 года", - говорится в сообщении.

Принятый план является важным шагом к интеграции в европейский рынок труда и введению свободного движения работников. Подготовительные меры, предусмотренные планом, направлены на обеспечение основы для присоединения к EURES.

В частности, речь идет об изучении возможностей, связанных с совместимостью украинских систем и структур с требованиями EURES, с внедрением регламентов, которые позволят Украине эффективно взаимодействовать с европейскими базами данных о рабочей силе.

"Помимо необходимости обеспечения законодательной совместимости существующих украинских систем с европейскими стандартами, должна быть соответствующая техническая совместимость для эффективного сопоставления вакансий и резюме", - сказала первая вице-премьер-министр Украины - министерша экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, для этого Украине нужно усовершенствовать внутренние информационные системы, адаптировать некоторые технические аспекты, что позволит обеспечить соответствие данных, необходимых EURES.

В настоящее время план мероприятий в значительной степени направлен на изучение опыта стран, которые уже прошли путь присоединения к EURES, в частности Польше и Хорватии.

На сегодняшний день EURES поддерживает свободное передвижение рабочей силы в 31 государстве Европейского Союза и Европейского экономического пространства. Платформа содержит более 4 миллионов вакансий, достаточно удобна и эффективна для работодателей и соискателей работы в Европе.