Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН через удар РФ по Кривому Рогу

Як зазначив Сибіга, внаслідок балістичного удару Росії по Кривому Рогу минулого тижня загинуло дев'ятеро дітей - найбільша кількість українських дітей, загиблих в результаті однієї атаки з 2022 року.

Міністр наголосив, що Росія завдала удару по дитячих майданчиках у звичайному житловому районі ракетою з касетною боєголовкою, щоб максимізувати втрати.

"Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН та спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ, щоб привернути увагу до російських злочинів. Обидва засідання відбудуться завтра і сприятимуть просуванню мирних зусиль та притягненню винних до відповідальності", - повідомив глава МЗС.

Він зазначив, що рішуча міжнародна реакція на російські звірства має вирішальне значення.

"Такий терор ніколи не повинен стати нормою. Ми закликаємо як до рішучого засудження, так і до рішучих дій. Росія повинна припинити терор проти українських дітей і цивільних, відповісти на пропозицію США про повне припинення вогню, яку Україна прийняла, і закінчити війну", - наголосив Сибіга.