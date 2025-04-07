Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН через удар РФ по Кривому Рогу

Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН та спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ через ракетний удар Росії по Кривому Рогу 4 квітня.
Як передає РБК-Україна, про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив у соцмережі Х.
Як зазначив Сибіга, внаслідок балістичного удару Росії по Кривому Рогу минулого тижня загинуло дев'ятеро дітей - найбільша кількість українських дітей, загиблих в результаті однієї атаки з 2022 року.
Міністр наголосив, що Росія завдала удару по дитячих майданчиках у звичайному житловому районі ракетою з касетною боєголовкою, щоб максимізувати втрати.
"Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН та спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ, щоб привернути увагу до російських злочинів. Обидва засідання відбудуться завтра і сприятимуть просуванню мирних зусиль та притягненню винних до відповідальності", - повідомив глава МЗС.
Він зазначив, що рішуча міжнародна реакція на російські звірства має вирішальне значення.
"Такий терор ніколи не повинен стати нормою. Ми закликаємо як до рішучого засудження, так і до рішучих дій. Росія повинна припинити терор проти українських дітей і цивільних, відповісти на пропозицію США про повне припинення вогню, яку Україна прийняла, і закінчити війну", - наголосив Сибіга.
Нагадаємо, 4 квітня російські окупанти вдарили балістичною ракетою по житловому мікрорайону Кривого Рогу.
Ракета розірвалася в повітрі біля дитячого майданчика. Вона була оснащена касетною бойовою частиною, що призвело до великої кількості жертв. Зокрема, через російський удар загинули дев'ятеро дітей.
За словами Верховного комісара ООН з прав людини Фолькера Тюрка, така атака стала наймасовішим убивством дітей від початку повномасштабної війни.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.